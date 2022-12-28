السماح بالإعلانات التليفزيونية يؤجج حملة الانتخابات الرئاسية التشيكية

احتدمت حملة الانتخابات الرئاسية التشيكية اليوم الأربعاء فيما انتقل التنافس إلى موجات البث عبر الراديو والتليفزيون.



وتم السماح للمرشحين التسعة المقبولين اعتبارا من اليوم ببدء بث إعلاناتهم على الراديو والتلفزيون.



كما تم السماح باستخدام اللافتات الإعلانية العامة لإعلانات الانتخابات اعتبارا من اليوم.



ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات المباشرة لاختيار رئيس البلاد في 13 و14 يناير. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة حسبما هو متوقع، سيتم إجراء جولة إعادة بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.



ومن المقرر أن يسلم الرئيس ميلوش زيمان، الذي سيستقيل عقب انتهاء مدتي ولايته، السلطة لخليفته في الثامن من مارس.



وبحسب الاستطلاعات التي أجريت في الأشهر القليلة الماضية، فالمرشحون الأوفر حظا في الانتخابات هم بيتر بافل الجنرال بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ودانوشا نيرودوفا رئيس جامعة بورنو السابق، ورئيس الوزراء الشعبوي السابق أندريه بابيش.