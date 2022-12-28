وزير النقل الفلبيني يؤيد فرض إجراءات مرتبطة بمكافحة كورونا على الوافدين من الصين

قال وزير النقل الفلبيني خايمي باوتيستا، إنه يؤيد فرض إجراءات مرتبطة بمكافحة كوفيد، ومنها الاختبارات، على المسافرين القادمين من الصين.



وقال باوتيستا، للصحفيين، اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه يجب أن نكون حذرين للغاية لأنه إذا كان لديهم الكثير من حالات كوفيد، فينبغي أن نكون حذرين بشأن المسافرين القادمين من الصين إلى الفلبين"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف باوتيستا، أن وزارة المالية الفلبينية أبلغت الصين هذا الشهر بأن مانيلا مستعدة لإعادة فتح المحادثات بشأن قروض لمشروع السكك الحديدية في الفلبين قبل زيارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن للصين في يناير المقبل.