 في أول ظهور بعد خيبة المونديال.. نيمار يصنع الحدث بطريقة سلبية رفقة سان جيرمان - بوابة الشروق
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في أول ظهور بعد خيبة المونديال.. نيمار يصنع الحدث بطريقة سلبية رفقة سان جيرمان

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 11:59 م

صنع النجم البرازيلي نيمار دا سليفا، الحدث في أول مباراة له مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد العودة من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله بعد مرور 80 دقيقة من مباراة سان جيرمان وستراسبورج، والمقامة حاليًا على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي.

وتعرض نيمار للطرد في الدقيقة 63 من مواجهة فريقه سان جيرمان ونظيره ستراسبورج، بعد حصوله على بطاقتي بطاقتين صفراوين في المباراة.

وكان نيمار قد ودع منافسات بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي، بعد خسارة منتخب بلاده البرازيلي أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح.


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