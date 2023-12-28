العراق يجدد التزامه بضمان قيام قوات التحالف الدولي بمهامها بأمن وسلام

جدد العراق، اليوم الخميس، موقفه الثابت بالالتزام بضمان قيام القوات الدولية بمهامها بأمن وسلام في العراق وأن هذه القوات موجودة بناءً على طلب من الحكومة العراقية وعملها مفيد للشعب العراقي والمجتمع الدولي.

وذكر بيان مشترك صدر اليوم بعد جلسة مباحثات جمعت رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز في بغداد "أن إسبانيا تسهم بنشاط في الجهود الدولية غير القتالية لتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية، سواء في إطار التحالف الدولي ضد داعش في عملية العزم الصلب أو في جهود حلف شمالي الأطلسي "الناتو" لهزيمة داعش.

وأضاف البيان أن إسبانيا تسهم أيضا في بناء قوات مسلحة ومؤسسات أمنية عراقية حديثة وجيدة الإعداد من خلال بعثة الناتو في العراق التي تولّت إسبانيا قيادتها في 24 مايو الماضي.

وذكر البيان أن السوداني وسانشيز اتفقا على تطوير العلاقات بين العراق وإسبانيا في مجال التعليم العالي وتعليم اللغة الإسبانية، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الأخرى ذات الإهتمام المشترك في شؤون العدالة، ومكافحة الفساد، والسياحة، والصحة، والرياضة، والتراث التاريخي والثقافة ومجالات الدفاع والأمن والبنية التحتية والنقل وإدارة المياه.