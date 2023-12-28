استقرار غير متوقع في المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الخميس، استقرار المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات.

واستقر مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي عند مستوى 6ر71 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 2ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1% خلال نوفمبر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 5ر1% خلال أكتوبر وفقا للبيانات الأولية.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، في بيان " رغم أن تراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، لم يقدم المزيد من المشترين في السوق لتوقيع عقود خلال نوفمبر، فإنه أدى إلى ارتفاع في الاهتمام بالشراء ".

جاء الاستقرار غير المتوقع للمبيعات المؤجلة للمساكن خلال نوفمبر نتيجة تراجع المبيعات في جنوب أمريكا وارتفاعها في باقي المناطق.

وأشار التقرير إلى تراجع المبيعات في الجنوب الأمريكي بنسبة 3ر2% وارتفاعها في الغرب بنسبة 2ر4% وفي الشمال الشرقي بنسبة 8ر0% وفي الغرب الأوسط بنسبة 5ر0%.