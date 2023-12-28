زيلينسكي يعين حاكما جديدا لمنطقة دونيتسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بموجب مرسوم نُشر اليوم الخميس، فاديم فيلاشكين في منصب حاكم منطقة دونيتسك، الواقعة شرق أوكرانيا التي تسعى القوات الأوكرانية والروسية السيطرة عليها.

وكان فيلاشكين يشغل منصب نائب حاكم المنطقة منذ فبراير 2019.

وقد تم تعيين سلفه بافلو كيريلينكو رئيسا لمكتب مكافحة الاحتكار في كييف في سبتمبر.

وتطالب روسيا بضم منطقة دونيتسك على الحدود مع أوكرانيا، حيث تحتل أكثر من نصف مساحتها حاليا.

وعين زيلينسكي، في مرسوم آخر، أولكسندر كوفال حاكما جديدا لمنطقة ريفني الواقعة غرب أوكرانيا. وكان كوفال يرأس في السابق إدارة منطقة ريفني.