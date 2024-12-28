قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم السبت، إن قضية الصحفية الإيطالية المحتجزة في إيران تشيتشيليا سالا «معقدة»، لكن روما تأمل في إعادتها إلى بلادها قريبا.

تعمل سالا "29 عاما"، لصالح صحيفة إل فوليو وشركة كورا ميديا للبث الصوتي (بودكاست)، وأُلقي القبض عليها في طهران في 19 ديسمبر، لكن أعلن نبأ احتجازها أمس الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وعبر وزير الخارجية عن أمله في حل القضية سريعا لكنه قال: «الأمر لا يعتمد علينا».

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عنه قوله «نحاول حل قضية معقدة»، وأوضح أن سالا محتجزة في زنزانة منفردة وفي ظروف لائقة ستواصل إيطاليا مراقبتها، مضيفا: «يبدو أنها تُعامل بطريقة تراعي الكرامة الشخصية. حتى الآن لم نتلق تقارير سلبية».

وقال تاياني إن السبب الرسمي لاحتجاز سالا لم يتضح بعد، لكنه يأمل في أن يتمكن محاميها من زيارتها قريبا ومعرفة المزيد.

ولم يرد أي تأكيد رسمي علني من إيران بشأن الاعتقال.

ورفض الوزير القول ما إذا كان الأمر مرتبطا باعتقال إيراني في إيطاليا هذا الشهر بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وقالت كورا ميديا ​أمس الجمعة إن سالا، المحتجزة في سجن إيفين بطهران، غادرت إيطاليا إلى إيران في 12 ديسمبر بتأشيرة صحفية صالحة. وكان من المقرر أن تعود إلى روما في 20 ديسمبر.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها تتابع قضية سالا عن كثب بهدف إعادتها إلى وطنها في أقرب وقت ممكن، وحثت وسائل الإعلام على التعامل مع القضية بالحذر اللازم.