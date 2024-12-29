تحدث إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تفاصيل إطلاق تطبيق «حماية المستهلك» للهواتف الذكية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء؛ لتمكين المواطنين من تقديم الشكاوى عبر هواتفهم فور حدوث المشكلة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء السبت، إن التطبيق يتيح للمستخدم تسجيل الشكوى ورفع المستندات، والتي يتم رصدها مباشرة داخل الجهاز وبدء التعامل معها.

ودعا جميع المواطنين للتواصل من خلال التطبيق في حال حدوث أية شكاوى، موضحًا أن التطبيق يتيح للمستخدم تقديم الشكاوى ومتابعتها بسهولة، كما يتضمن أيضًا أخبار الجهاز، وقسما خاصا بالسلع، وقسم الشكاوى، بالإضافة إلى مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لإصلاح الأجهزة الكهربائية.

ولفت إلى إطلاق مبادرة «التجارة الإلكترونية المنضبطة» خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب تلقي الكثير من الشكاوى، كاشفا عن استقبال 31 ألف شكوى شراء عبر الإنترنت خلال عام 2024، تم حل معظمها، وتبقى حتى الأسبوع الماضي 1150 شكوى.

ورد على رفع أصحاب محال الهواتف لأسعار الهواتف المحمولة بشكل عشوائي بعد تداول معلومات عن فرض ضرائب بنسبة 38% على جلب الهواتف من الخارج، مؤكدا أن شكاوى الاتصالات «موجودة وعددها لا بأس به»، مشددا على عدم صدور أي قرار بشأن فرض ضرائب جديدة حتى الآن.