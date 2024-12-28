الحكومة: لا نقص في السلع ونرصد ارتفاع أسعار بعضها وانخفاضا في الآخر

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ شهد تشديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أهمية الحفاظ على انضباط الأسواق ومنع احتكار أي سلع، بالإضافة إلى تكثيف مبادرة سوق اليوم الواحد؛ لتمتد على مدار يومي الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وأضاف في تصريحات لقناة «Extra News»، الجمعة، أن الاجتماع شهد استعراض تطورات أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة الماضية، من جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذي أشار إلى أنه ما زالت هناك ارتفاعات في بعض أسعار السلع وانخفاضات في البعض الآخر؛ نتيجة العوامل المختلفة التي أثرت على أسعار السلع على مستوى العالم وارتفاع معدلات التضخم عالميا.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى ضبط أسعار السلع في الأسواق، مضيفا أن الاجتماع شهد استعراض جهود وزارة التموين في ضبط أسعار السلع في الأسواق من خلال تدشين سوق اليوم الواحد في 15 محافظة.

ولفت إلى توفير كرتونة الأسرة بفئات سعرية مختلفة من 400 إلى 1000 جنيه بعدد مختلف من السلع.

وأشار إلى أن وزارة التموين تعمل على دراسة اتخاذ جميع الإجراءات لضبط أسعار السلع الاستراتيجية من خلال عدة محاور، منها تشكيل مجموعات للمرور على الأسواق ومتابعة مدى توفر السلع ومواجهة أي ارتفاعات غير مبررة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات مع القطاع الخاص.

وأكد أن الرصد الميداني أثبت توافر السلع في الأسواق؛ لكن مع ارتفاعات في بعض أسعار السلع مقابل انخفاضات في أسعار سلع أخرى.