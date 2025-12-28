الدفاع السورية: القبض على 5 متسللين في ريف طرطوس بعضهم من عناصر النظام السابق

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على 5 متسللين في ريف طرطوس، غرب سوريا، بعضهم من عناصر النظام السابق.



وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية.

وذكرت الإدارة في تصريح لـ"سانا" أن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد، وقد جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت إدارة الإعلام أن وحدات حرس الحدود تواصل مهامها في حماية الحدود السورية والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة تهدد أمن البلاد وسلامة أراضيها.