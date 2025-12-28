إصابة الصليبي تطرق أبواب الأهلي من جديد

أعلن النادي الأهلي إصابة ميرسي أتوبرا، لاعبة فريق السيدات لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي.

وقالت أسماء الدمرداش، طبيبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إن الأشعة والفحوصات الطبية النهائية التي خضعت لها ميرسي أتوبرا، لاعبة الفريق، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتعرضت ميرسي للإصابة خلال مشاركتها في مباراة الأهلي أمام الزمالك، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.

وعانى الأهلي خلال الفترة الأخيرة من عدة إصابات بالرباط الصليبي، لعدد من اللاعبين في الألعاب المختلفة بالنادي الأهلي، على رأسها كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذي تعافى وعاد للمشاركة قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في الركبة.