استمرار فرز الأصوات باللجنة الفرعية 13 بإعادة انتخابات النواب في الإسكندرية

تتواصل حتى الآن أعمال فرز الأصوات داخل اللجنة الفرعية رقم 13 مدرسة السيرة الحسنة، برئاسة المستشار هاني جابر بمجلس قضايا الدولة، بالدائرة الثانية الرمل في الإسكندرية، وذلك في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025، مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء عملية التصويت ضمن جولة الإعادة التي جرت في الداخل يومي 27–28 ديسمبر 2025 في 19 دائرة انتخابية تم إعادتها استنادًا لقرارات بإعادة الفرز بسبب مخالفات شهدتها الجولة السابقة.

وبدأت عقب فتح صناديق الاقتراع مباشرة أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، تمهيدا لإرسال النتائج إلى اللجان العامة وإعلانها وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجري جولة الإعادة داخل 4 دوائر انتخابية على مستوى محافظة قنا، يتنافس فيها 16 مرشحا على 8 مقاعد برلمانية، من بينهم 5 مرشحين يمثلون أحزاب سياسية، و11 مرشحا مستقلا، وذلك عقب حسم أحد المقاعد في الجولة الأولى لصالح المرشح فتحي قنديل بدائرة نجع حمادي.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً الأحد، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر، على مدار يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة بالدائرة الثانية على مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد، حيث يتنافس مرشح حزب حماة الوطن حازم الريان، مع المرشح المستقل عفيفي كامل.

وتضم الدائرة الانتخابية بالرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744 ألفًا و 824 ناخبًا، ويقع نطاقها الجغرافي داخل قسمى شرطة الرمل أول وثانٍ.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الجولة الأولى بفوز مرشحين عن حزب مستقبل وطن، فيما تقرر إجراء جولة الإعادة على المقعد الثالث والأخير بين مرشح حزب حماة الوطن والمرشح المستقل، على مدار يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.