أغلقت اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة في أسيوط عقب انتهاء اليوم الثاني.

وبدأت اللجان الفرعية بالدائرة وعددها ١٣٩ لجنة بمراكز "أبنوب والفتح، وساحل سليم، والبداري"، في عمليات الفرز الداخلي وتسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ممن يخوضون الانتخابات، إذ يخوض تلك الجولة 6 مرشحين من بينهم ثلاثة ائتلاف أحزاب وثلاثة مستقلين على مستوى الدائرة للتنافس على ثلاثة مقاعد.

كما بدأ رؤساء اللجان في جميع الدوائر عملية الفرز والعدد داخل مقرات اللجان الفرعية.

وكانت محافظة أسيوط شهدت على مدار يومي أمس واليوم الأحد، إجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بمركز الفتح وسط تعزيزات أمنية مشددة من أجهزة الأمن لتأمين الانتخابات، ومنع الرشاوى الانتخابية.

وفي نفس السياق قرر اللواء وائل نصار مدير الأمن تعزيز التواجد الأمني أمام وبمحيط اللجان، وبمحيط اللجنة العامة التي تقوم بالفرز، وإعلان النتيجة منذ غلق باب التصويت وحتى انتهاء الفرز، وإعلان النتيجة.