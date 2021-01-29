قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، إن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، تحدث هاتفيًا مع رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، وأطلع من خلاله رئيس الوزراء نتنياهو على الجهود التي تبذلها ‎الهند في إطار التحقيق في ملابسات ‎انفجار العبوة الناسفة قرب مبنى ‎السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.



‏وأضاف، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو طلب إطلاع رئيس الوزراء الهندي، على أن إسرائيل تثق تمامًا بأن السلطات الهندية تحقق في الحدث بشكل كامل وبأنها ستضمن سلامة الإسرائيليين واليهود المتواجدين في الهند.



‏ولفت إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين الطرفين على شتى القنوات، إذ سيتم القيام بتعاون كامل بين البلدين في هذا الشأن.



وكانت، قد أعلنت قناة «NDTV» الهندية، فس وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في مدينة نيودلهي الهندية، موضحة أنه لم يسفر عن الانفجار وقوع أي إصابات.







تحدث مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال هاتفيا مع رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات وأطلع من خلاله رئيس الوزراء نتنياهو على الجهود التي تبذلها #الهند في إطار التحقيق في ملابسات #انفجار العبوة الناسفة قرب مبنى #السفارة الإسرائيلية في الهند. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 29, 2021