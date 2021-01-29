إسرائيل تعتذر للإمارات بعد تصريحات شارون حول كورونا

قدمت إسرائيل اعتذارا إلى الإمارات، بعد تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية ألقت باللوم على الإمارات في ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل.



وكانت رئيسة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية شارون ألروي بريس قد أشارت في اجتماع مع مديري المستشفيات إلى أن "عدد الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في أسبوعين من السلام مع دبي أكثر من 70 عاماً من الحروب"، على حد قولها.



وادعت بريس أن الرحلات الجوية مع دبي قد رفعت من عدد المصابين بكورونا في بلادها.



وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فسر المسؤولون الإماراتيون كلام أروي بريس على أنه اتهام بأن الإمارات مسؤولة عن ارتفاع معدل الإصابة في إسرائيل، معربين عن دهشتهم من أن يدلي مسؤول صحي بمثل هذه المصطلحات.



واعتذر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تصريحات بريس، بعد اتصالات مع مسؤولين إماراتيين، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تصريح بريس "مجرد مزحة فاشلة"، وإنه "لا يعكس موقف حكومة إسرائيل".



وسبق للقناة الـ 13 الإسرائيلية أن تحدثت عن تشخيص "إصابة 900 إسرائيلي عادوا من الإمارات بفيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، ما أدى إلى إصابة ما يقدر بـ 4 ألاف مخالط في إسرائيل".



وتعتبر الرحلات الجوية المباشرة إحدى الثمار الرئيسية لاتفاق إبراهيم بين إسرائيل والإمارات، علماً أن حوالى 130 ألف سائحا إسرائيليا سافر إلى دبي منذ ديسمبر الماضى.



ورغم إغلاق مطار بن جوريون حتى نهاية الشهر الجاري، تستمر أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع.



ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 622 الفاً، مع تسجيل 4605 حالة وفاة منذ بدء انتشار الوباء.