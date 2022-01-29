ختام فاعليات أوليمبياد المحافظات الحدودية بمدن غارب القصير وسفاجا

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اختتمت اليوم السبت فعاليات أولمبياد المحافظات الحدوديه على مستوى مدن (رأس غارب- سفاجا- القصير)، تمهيدا لتنفيذ ختام المرحلة التمهيدية يوم الإثنين ٧ فبراير ٢٠٢٢ بمدينة الغردقة في جميع الألعاب الرياضية المختلفة، ومشاركة جميع مدن المحافظة وذلك لتحديد أوائل المحافظة للمشاركة اللقاء الختامي على مستوى الجمهورية بمحافظة أسوان خلال الفترة من ٢٥ فبراير حتى ٤ مارس ٢٠٢٢.

وجاءت النتائج كالتالي:

* أولا مدينة رأس غارب بقيادة كابتن مجدي بونو مدير عام إدارة رأس غارب

- كرة القدم الخماسية بنات وبنين نادي أكتوبر الرياضي.

- كرة الطائره الشاطئيه بنين وبنات مدارس التربية والتعليم.

- كرة السرعه وتنس الطاوله وألعاب القوى بنين وبنات مدارس التربية والتعليم.

* ثانيا مدينة سفاجا بقياده، يوسف ابو الحسن مدير عام الادارة.

- كرة الطائرة الشاطئية بنين وبنات م ش سفاجا

- كرة السلة وكرة اليد وكرة القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة بنين وبنات مدارس التربيه والتعليم.

ثالثا مدينة القصير بقيادة، سعيد بخيت مدير عام الإدارة.

- كرة القدم بنين نادي القصير الرياضي.

- كرة القدم الشاطئية بنين م ش القصير وتنس الطاولة بنين.

- كرة اليد بنات والطائرة بنين وكرة الطائرة الشاطئية بنين وتنس الطاولة بنات وألعاب القوى بنين وبنات مدارس التربية والتعليم بالقصير.