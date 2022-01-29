أمريكا: عدد حالات الإصابة بكورونا يرتفع إلى 73 مليون

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 7ر0% اليوم الجمعة مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 4ر73 مليون، اعتبارا من الساعة 56ر4 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 8ر0% خلال الأسبوع الماضي.

سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 17ر8 مليون ، بزيادة 5ر1% مقارنة بنفس الوقت أمس.

شهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 5ر1% في عدد الحالات مقارنة بأمس ليصل الإجمالي إلى 102153.

شهدت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، لقي 325 شخصا حتفهم.