الطيران العراقي يقتل 9 من عناصر داعش شمال شرقي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم السبت مقتل 9 من عناصر تنظيم داعش بثلاث ضربات بطائرات (إف-16)العراقية في قاطع عمليات محافظة ديالى /57 كم شمال شرقي بغداد/.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني بث مساء اليوم "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة ناحية العظيم التي راح ضحيتها عدد من المقاتلين، تمكن جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، وتم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات (إف-16) العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية".

وذكر البيان "مازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم ولن تنام عيون رجال العراق الأبطال، إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن".

وكان تنظيم داعش قد نفذ عملية خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن مقتل 11 من قوات الجيش العراقي في إحدى قرى ناحية العظيم بمحافظة ديالى.