خالد عبد الغفار: نراجع حاليًّا أسعار مسحة الـpcr

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تراجع حاليًّا أسعار مسحة الـpcr في المعامل المركزية والمعامل الخاصة بوزارة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن هناك ما هو أسهر من مسحة الـpcr وهي تتمثل مسحة "رابيد إنتلجنت تست" التي تصدر نتيجتها خلال عشر دقائق.

وأوضح أنّ هذه المسحة تستخدم المستشفيات والمعامل والمطارات كونها الوسيلة الأسهل، مشيرًا إلى التواصل مع هيئة الدواء لتوفيرها لدى القطاع الخاص بشكل أكبر.

ولفت إلى أن هذه المسحة تطورت بشكل كبير وبات يصدر بشأنها شهادة، ويتم اعتمادها للقادمين من الخارج، مؤكّدًا أن هذه الآلية آمنة ودقيقة بشكل كبير.

وأكّد أنّ هذه المسحة سعرها رخيص وفي المتناول، مؤكّدًا أنه سيتم توفيره بشكل كبير في الأسواق.