وزير الخارجية الكويتي يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

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اجتمع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت يوم غد الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء الكويت (كونا).

واستعرض الجانبان المواضيع والقضايا المطروحة على الاجتماع التشاوري وكافة الاستعدادات والتحضيرات القائمة له ومجالات التعاون المتعددة التي تعزز المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وتدعم مسيرة العمل العربي المشترك.