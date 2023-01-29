انفجار في مصنع للذخيرة بوسط إيران

وقع انفجار في مصنع للذخيرة تديره وزارة الدفاع الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد هجوم بعدة طائرات صغيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " ارنا".

ونشرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء مقطع فيديو يظهر الانفجار بالقرب من أصفهان بوسط إيران.

ووفقا لوزارة الدفاع، فإن الهجوم ذو طبيعة عسكرية. وقامت الدفاعات الإيرانية بتدمير ثلاث من الطائرات. ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، نقلا عن وزارة الدفاع، إن الضرر كان محدودا. وحتى الآن، لم تقدم طهران أي معلومات حول هوية المسؤول عن الهجوم.

من ناحية أخرى، اندلع حريق صغير في محطة لمعالجة النفط في شمال غرب البلاد. وهرع العشرات من رجال الإطفاء لإخماد الحريق خلال الليل بالقرب من مدينة تبريز. ووفقا لتقارير إعلامية، فإنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.

وقد أصيب رجل إطفاء على الأقل في الحريق.