طرحت الفنانة سيمون، فيديو كليب أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «اتغير علشاني»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، ضمن أحداث فيلم «بدلة وفستان» المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.



أغنية «اتغير علشاني»، من إخراج وكلمات روماني سعد، وألحان أن الفريد، وتوزيع ومكساچ شادي فكرى.



وتقول كلمات الأغنية: «اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر».



وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة سيمون فى لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وفق ما أعلنته إدارة المهرجان برأسه السيناريست سيد فؤاد.



