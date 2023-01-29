كيف ستغير الدبابات القادمة من الغرب وجه الحرب في أوكرانيا؟

لن يكون من المنطقي بالنسبة لأوكرانيا أن تشتت دباباتها الإضافية عبر خط أمامي يزيد طوله عن ألف كلم. ستحتاج أوكرانيا إلى تركيز قواتها لاختراق الدفاعات الروسية - ربما على مساحة تتراوح بين خمسة و 20 كلم.

العقيد السابق في فوج الدبابات الملكي في الجيش البريطاني هاميش دو بروتون - غوردون يقول إن الأعداد مهمة لتحقيق اختراق. وأضاف أنه عادة ما يضم اللواء المدرع ما لا يقل عن 70 دبابة، في عملية هجوم مهمة. لذا فإن أكثر من 100 دبابة غربية يمكنها إحداث فرق كبير.

وإن كان لدى أوكرانيا أكثر من ذلك، يمكنها أن تحاول شنّ عمليات هجومية متزامنة في أماكن مختلفة، كما فعلت العام الماضي في الشمال والجنوب.

وتضمّ حزمة الدعم العسكري الجديدة آليات لاختراق الألغام ومدّ الجسور. بمعنى آخر، العناصر الأساسية اللازمة للقيام بأي عملية هجومية.

وستمد الولايات المتحدة أوكرانيا بأكثر من مئة عربة مصفحة من طراز "برادلي" و"سترايكر". وستقدم ألمانيا بالإضافة إلى الدبابات، 40 عربة مشاة مقاتلة من طراز "ماردر".

الدبابات هي بمثابة رأس الحربة، وهي مصممة للتحرك بسرعة في الأرض المفتوحة. تعتبر دبابات تشالنجر 2 و ليوبارد 2 و أم 1 أبرامز، أسرع من معظم الدبابات الروسية الصنع بما يزيد عن 40 كلم في الساعة، في الأراضي الوعرة.

ومن أجل الاستيلاء على الأرض بسرعة، وسط أي عنصر مفاجأة، من المرجح أن يتجنبوا المناطق الحضرية حيث سيكونون أكثر عرضة للهجوم. وأظهرت روسيا في وقت مبكر من هذه الحرب ، خلال محاولتها الفاشلة لمحاصرة كييف، أن خطاً طويلًا من المدرعات على الطريق يشكل هدفاً سهلاً.

ويقول الباحث بن باري إن أي هجوم برأس حربة، سيبحث عن نقاط ضعف العدو. لكنه حذّر أيضا من أن روسيا أمضت الأشهر القليلة الماضية في تعزيز مواقعها الدفاعية عبر حفر الخنادق ونصب فخاخ للدبابات.

كما أن وزن الدبابات الغربية يزيد بنحو 20 طناً عن نظيراتها الروسية. ويوفر الدرع الإضافية حماية أفضل، لكن ذلك يعني أيضًا أن الدبابات قد تكون ثقيلة جدا، إلى حد لا يمكنها من عبور بعض الجسور المؤقتة. وقد نسفت كل من روسيا وأوكرانيا الجسور لإبطاء التقدم.

الهجمات المفاجئة ليلاً

يقول العقيد دو بروتون - غوردون الذي قاد سابقاً سرب دبابات تشالنجر البريطانية، إن إحدى المزايا المهمة للدبابات الغربية الصنع، هي قدرتها على القتال في الليل.

وتعتبر المشاهد الليلية وكامير التصوير الحراري معياراً. لدبابات الروسية المتطورة فقط مثل دبابات "تي 90"، هي المجهزة للقتال في الليل. وتزيد الهجمات تحت غطاء الظلام من عنصر الصدمة والمفاجأة.

وسيكون التحدي الأكبر بالنسبة لأوكرانيا هو اللوجيستيات - الحفاظ على تدفق الوقود والذخيرة وقطع التبديل. لن يكون على أوكرانيا فقط أن تحافظ على ترسانتها القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، بل عليها أن تقلق أيضاً بشأن مخزون متزايد التعقيد من الأسلحة التي يرسلها الغرب.

فعلى سبيل المثال، لا تستخدم دبابات تشالنجر 2 البريطانية التي يستخدمها الناتو مثل ليوبارد وأبرامز. وقد توقف إنتاج دبابات تشالنجر 2، حتى أن الجيش البريطاني اضطر إلى تفكيك بعض قطع الغيار من أسطوله الحالي.