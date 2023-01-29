سفارة الدومينيكان بالقاهرة: مشاركتنا في معرض الكتاب لأول مرة حدث تاريخي

قال القائم بأعمال سفارة الدومينيكان بالقاهرة آندى رودريجيز، إن مشاركة بلاده في معرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة تعتبر حدث تاريخي، مضيفًا أن هذه المشاركة هي أول نشاط ثقافي للسفارة هذا العام وسوف نشارك الفترة المقبلة في فعاليات بحجم هذه الأهمية.



وأكد أن المعرض يعبر عن كل الثقافات والحضارات لذلك نحن نشارك فيه، وقمنا بتنظيم لقاءات ثقافية لتوسيع انتشارنا ووضع بصمتنا به وهو يعتبر أكبر حدث ثقافي في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر نجحت في تنظيمه.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي تم تنظيمه، في جناح الدومينيكان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، وفق بيان لسفارة الدومينيكان بالقاهرة اليوم الأحد.



وأشاد رودريجيز بالدعم المستمر من رئيس الدومينيكان لويس أبينادر، ووزير الخارجية روبرتو ألفاريز، لدعم وطنهم في الخارج، والقيم الثقافية الخاصة ببلادهم، وتقوية وتوسيع علاقات الدومينيكان في الشرق الأوسط وإفريقيا.



وحول إنشاء مركز ثقافي لجمهورية الدومينيكان في مصر، قال: يوجد مجهود على كل الأصعدة لإنشاء هذا المركز، وهو يحتاج التنسيق والدعم المالي، ويعتبر ضمن الخطط الخاص بنا.



فيما يتعلق بالعلاقات السياسية بين البلدين، أوضح رودريجيز أنها علاقات جيدة جدا، حيث يوجد اتفاقيات بين البلدين سوف يتم تفعيلها الفترة المقبلة، لافتا أن من أهم هذه الاتفاقيات هو الاتفاق الثقافي بين وزارتي الثقافة في مصر والدومينيكان، ومن ضمن خطط المشروعات المستقبلية للسفارة تنظيم مائدة حوار لتنفيذ هذه الاتفاقية.



وقال: حضرت منتدى مهم بالغردقة، الأسبوع الماضي، لتبادل وجهات النظر مع رجال أعمال مصريين تحدثوا خلاله عن عدة أشياء منها التنمية المستدامة والاستثمارات، مشيرا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين قائلًا: يبلغ حجم التبادل التجاري حوالي 100 مليون دولار.



كما أعلن، عن زيارة مرتقبة لمسئول رفيع المستوى في الدومينيكان إلى مصر سوف يتم الإعلان عنها قريبا، وأضاف، أنه بدعوة الكاتبة البارزة روسا سيلفيريو، نقدر العمل الجدير بالثناء والإسهامات القيمة للمرأة الدومينيكانية فى المجال الأدبي.



من جهتها، قالت الشاعرة الدومينيكانية روسا سيلفيريو، إنها تزور مصر للمرة الأولى، وشاركت سابقا في معرض مدريد وآخر في الدومينيكان.



وأكدت أنها تشارك في معرض الكتاب من خلال كتب مختلفة تم نشرها في إسبانيا، ومجموعة شعرية للسيدات الدومينيكانيات، وأضافت شاهدت الشباب مثقف جدا فى مصر، وسوف أدعو أصدقائي لزيارة مصر الفترة المقبلة.



يذكر أن الشاعرة فازت بجائزة الشعر العالمية فى (إيطاليا - 2005)، وأصبحت بهذا أول شخص غير أوروبي يفوز مباشرة في المسابقة التي نظمها مركز الدراسات Bosio de Regia في كالابريا - إيطاليا منذ 1978، بالإضافة إلى ذلك فهي الفائزة بجائزة الشعر الوطنية (جمهورية الدومينيكان - 2011)، وجائزة Urtlamar للآداب فئة الشعر (نيويورك - 2017)، من بين جوائز وطنية وأجنبية أخرى.