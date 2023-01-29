تقارير: باشكتاش قد يسمح لموليكا بالانتقال للأهلي

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد، عن إمكانية انتقال الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب باشكتاش التركي للأهلي.

وأكد موقع «fotospor» التركي، أن نادي باشكتاش التركي دخل في مفاوضات للتعاقد مع الإيطالي فابيو بوريني، من فريق فاتح كاراجومروك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح التقرير أن النادي يستعد للتخلي عن خدمات المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، والاستفادة منه ماديا، عن طريق بيعه للنادي الأهلي، لكن بشرط التعاقد مع بوريني.

وأشار الموقع إلى أن باشكتاش يسعى لإقناع بوريني، بالانتقال لصفوفه، في ظل ترحيب ناديه، الذي يقترب من ضم زيمر بيتيكي من نادي قونيا سبور؛ إذ يريد بيع بوريني إلى فريق بشكتاش مقابل 1.5 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن هدف بشكتاش هو بيع جاكسون موليكا للنادي الأهلي، مقابل 4 ملايين يورو، بمجرد إتمام صفقة التعاقد مع فابيو بوريني.