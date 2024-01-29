نائبة أمريكية تنتقد تعليق عددا من الدول تمويلها وكالة أونروا

انتقدت النائبة في مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، تعليق بعض الدول تمويلها عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكدت في تدوينة لها عبر منصة "إكس"، الاثنين، أن تعليق تمويل "أونروا" أمر "غير مقبول".

وأضافت أنه من غير المعقول تعريض الملايين لخطر الجوع بسبب "مزاعم خطيرة" بحق 12 موظفاً لدى مؤسسة أممية لديها 13 ألف موظف.

ودعت إلى استئناف الولايات المتحدة تمويلها الذي علقته لـ "أونروا"، وفقا لوكالة الأ،أَ,لأ.

​​​والجمعة، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.

والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.