زعيم كوريا الشمالية أشرف على اختبارات إطلاق صواريخ كروز من غواصات

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ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز التي تطلق من غواصات، واستعرض مشروع البلاد لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقالت الوكالة إن صواريخ "بولهواسال-3-31" أصابت بدقة أهدافها المحددة سلفا على جزيرة في البحر الشرقي بعد أن حلقت لمدة تتراوح بين 7421 ثانية و7445 ثانية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مثل مسافات طيرانها.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن يوم الأحد أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ كروز في حوالي الساعة الثامنة صباحا فوق المياه بالقرب من مدينة شينبو الساحلية الشرقية.

وقالت كوريا الشمالية إنها اختبرت إطلاق صاروخ كروز جديد يسمى "بولهواسال-3-31" للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، فيما اعتبر محاولة لتعزيز قدراتها على إطلاق رؤوس حربية نووية تكتيكية.

وتحلق صواريخ كروز على ارتفاع منخفض وتكون قادرة على المناورة، مما يجعلها أفضل في تفادي الدفاعات المضادة للصواريخ.