ممثلیة إيران في الأمم المتحدة: لا علاقة لإيران بالهجمات علی القوات الأمريكية بالمنطقة

أعلنت ممثلیة إيران في الأمم المتحدة، أنه لا علاقة لإيران بالهجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وأعلنت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) في محادثة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أنه "ليس لإیران علاقة بهذه الهجمات"، مضیفة أن "الصراع يدور بين الجيش الأمريكي وقوات المقاومة في المنطقة وتارة تهاجم القوات الأمريكية المقاومة وفي بعض الأحيان تهاجم قوات المقاومة، القوات الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حمّل "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران" مسئولية مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة شمال شرقي الأردن، بالقرب من الحدود مع سوريا.

وتعهد بايدن أمس الأحد "بمحاسبة كل المسئولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، كما أشاد "بهؤلاء الجنود المحاربين الذين قُتلوا في هذا الهجوم الخسيس والغاشم تماما".