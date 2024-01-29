الخطيب يتصدر الحضور لتقديم واجب العزاء في العامري فاروق

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وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى عزاء العامري فاروق، نائب رئيس النادي، والمقام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص محمود الخطيب على تقديم واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق بعد وفاته، إثر مروره بأزمة صحية.

كما حرص عدد كبير من رموز الرياضة المصرية على حضور عزاء العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، المقام بمسجد المشير طنطاوي.

وتواجد في عزاء العامري فاروق مجلس الأهلي بجانب مختار مختار ومحمد عامر ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلي السابق وطارق الغنام لاعب كرة السلة السابق بالأهلي.

ورحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، عن عالمنا يوم الجمعة الماضية 26 يناير 2024، وذلك بعد صراع مع المرض استمر لمدة 80 يومًا.