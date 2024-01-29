تقرير: تباطؤ وتيرة خفض صادرات النفط من دول أوبك بلس

أظهرت بيانات شركة متابعة حركة الملاحة البحرية كبلر ليمتد تباطؤ تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط في بدء تنفيذ قرار خفض إنتاجها وصادراتها منذ بداية العام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الدول الرئيسية الأعضاء في تجمع أوبك بلس تعهدت بخفض إنتاجها النفطي خلال الشهر الحالي بمقدار 900 ألف برميل يوميا، للحد من الفائض من المعروض في السوق العالمية. وتعتبر صادرات النفط مؤشرا على تقدم دول التجمع في تنفيذ تخفيضات الإنتاج. وظلت معدلات الصادرات منذ بداية الشهر الحالي دون تغيير عن مستوياتها الشهر الماضي، بحسب بيانات كبلر.

وقال فيكتور كاتونا رئيس إدارة تحليل حركة نقل الخام في شركة كبلر "بشكل عام نرى أن حصص الإنتاج لدول أوبك بلس حققت تغييرا طفيفا على التدفقات الفعلية للخام في الأسواق".

وذكرت بلومبرج أن الأرقام الفعلية لإنتاج دول أوبك بلس خلال الشهر الحالي والمنتظر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي تظهر حقيقة موقف خفض الإنتاج، في حين لم تظهر أرقام الصادرات أي تغيير في أسواق النفط.

في الوقت نفسه سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال الشهر الحالي، في ظل استمرار النمو القوي لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة مما أدى إلى تبديد تأثير المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وبلغ سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في تعاملات بورصة لندن اليوم الاثنين حوالي 84 دولارا للبرميل.

وبحسب تقديرات كبلر فإن متوسط صادرات الدول السبع الملتزمة بخفض الإنتاج من بين دول أوبك بلس بلغ خلال الشهر الحالي 4ر15 مليون برميل يوميا، في حين استقر متوسط صادرات دول التجمع ككل عند حوالي 1ر28 مليون برميل يوميا. وتشمل هذه الأرقام صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية. في الوقت نفسه خفضت الكويت وسلطنة عمان صادراتهما خلال الشهر الماضي بنسبة كبيرة، في حين كان الخفض طفيفا في صادرات روسيا وكازاخستان والعراق.