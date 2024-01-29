اليابان تعلق تمويل الأونروا إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين بالوكالة في طوفان الأقصى

أعلنت اليابان فجر اليوم الاثنين، تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لتكون بذلك تاسع دولة تعلق تمويل الوكالة الأممية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: «قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا، بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر»، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو».

ومنذ الجمعة، علقت بعض الدول تمويل الوكالة الأممية «مؤقتا»، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الأونروا في هجوم عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا، والنمسا.

وكانت وكالة الأونروا، قد أعلنت لسان مستشارها الإعلامي في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أنّ حجم التمويل الموقوف من قبل الدول العشر التي أعلنت هذه الخطوة يمثل 90% من ميزانية الوكالة.

وأشار إلى أن هذا القرار خطير وغير مسبوق في تاريخ "الأونروا"، موضحًا أن التمويل المتوفر حاليًّا لدى الوكالة يكفي فقط حتى شهر فبراير المقبل.

ولفت إلى أنّ بعد ذلك الوقت ستتوقف عمليات الوكالة، ما يعني أن 2.3 مليون فلسطيني موجودون في قطاع غزة لن يكون لديهم أي شيء من مقومات الحياة.

وأوضح أن الأونروا تمثل شريان الحياة للنازحين والسكان في قطاع غزة، معبرًا عن أمله أن تراجع هذه الدول قرارها.

وذكر أن التأثير يشمل أيضًا ستة ملايين لاجئ فلسطيني موجودين في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية بجانب قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ وكالة الأونروا شكّلت لجنة تحقيق داخلية لفحص الادعاءات الإسرائيلية، كما أنّ مكتب الرقابة الداخلية بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة سيتولى التحقيق في الأمر.