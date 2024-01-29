رئيس وزراء فنلندا السابق الكسندر ستوب يفوز في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة ويخوض جولة إعادة

تجرى فنلندا جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين رئيس الوزراء السابق المحافظ الكسندر ستوب، ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو، بعد فشل كل المرشحين في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد.



وبعد 12 عاما من قيادة الرئيس ساولي نينيستو لفنلندا، سيتم انتخاب خليفة له في جولة الإعادة التي من المقرر إجراؤها يوم 11 فبراير المقبل بين المرشحين ستوب وهافيستو.



وحصل ستوب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط على 3ر27% من أصوات الناخبين، في حين حصل هافيستو الذي ينتمي إلى حزب الخضر على 8ر25% من الأصوات، حسبما ذكرت شبكة "واي ال اي" الفنلندية بعد فرز معظم أصوات الناخبين.



وتأخر رئيس البرلمان يوسي هالا اهو ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق أولي رين كثيرا بحصول كل منهما على 16 % من أصوات الناخبين.



ومن المنتظر الإعلان عن النتيجة النهائية الأولية في وقت لاحق الليلة.



يذكر أن الجولة الأولى تنافس فيها تسعة مرشحين لخلافة نينيستو، الذي لا يُسمح له بالترشح لفترة أخرى بعدما تولى رئاسة البلاد لفترتين كل منهما ستة أعوام.



ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في الأول من مارس المقبل.