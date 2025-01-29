الرئيس السيسي يطمئن المواطنين: لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، مساء الأربعاء، أنه «لا يمكن الحياد أو التنازل بأي شكل عن تلك الثوابت».

وواصل: «عندما أشير إلى ذلك، فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري، والتي تشمل بالقطع إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليميها».

وأكمل: «أقول هذا بشأن ما يتردد بشأن تهجير الفلسطينيين، وأود أن أطمئن الشعب المصري أنه لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري».

وطمأن الشعب المصري بأن الدولة عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.

ورأى أن «الرئيس ترامب قادر على تحقيق هذا الغرض الذي طال انتظاره، بإحلال السلام الدائم العادل في منطقة الشرق الأوسط».