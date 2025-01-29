نائب محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة العلمين

قام الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، بجولة تفقدية بمدينة العلمين، برفقة اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل نائب المحافظ جولته بزيارة المركز التكنولوجي بمدينة العلمين، حيث تابع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين. كما قام بتسليم عدد من المواطنين نموذج (8) الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، بعد توقيعه من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتيسير الإجراءات على المواطنين وإنجاز طلباتهم.

كما تضمنت الجولة تفقد مستشفى العلمين، بحضور الدكتور إسلام عساف، مدير مديرية الصحة، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. واطمأن نائب المحافظ على الحالات المحجوزة بالمستشفى، مشددًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى، وضمان جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة.

وأكد نائب المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.