استطلاع: 60% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن تؤيد المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون

أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة كيه.بي.إس التلفزيونية الكورية الجنوبية، أن 60% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن المحكمة الدستورية يجب أن تؤيد عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه كرئيس للبلاد.

وطبقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هانكوك للأبحاث، قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، قال 60% شاركوا في الاستطلاع، إن المحكمة يتعين أن تؤيد العزل، بينما قال 36% إن المحكمة يجب أن ترفضه.

وعندما تم سؤال المشاركين عن اعتقال يون واحتجازه قبل المحاكمة من قبل مكتب التحقيق في فساد كبار المسئولين، قال 57% إنها إجراءات مشروعة في التحقيق، بينما قال 40%، إنها غير قانونية وإن مكتب التحقيق في الفساد ليس لديه سلطة التحقيق في قضايا التمرد.

وجرى الاستطلاع بين يومي الجمعة والأحد الماضيين، بمستوى ثقة يبلغ 95 بالمئة، مع هامش خطأ يزيد أو ينقص بمقدار 3.1 نقطة مئوية.