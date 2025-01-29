رئيس الوزراء: خطط لتوفير كل السلع لـ6 أشهر مقبلة وليس فقط خلال رمضان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك خططًا لتوفير كل السلع ليس فقط خلال شهر رمضان لكن أيضًا لمدة ستة أشهر مقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن معارض أهلًا رمضان ستبدأ اعتبارًا من أول فبراير المقبل، ما يعني أنها ستنطلق قبل شهر كامل من بداية شهر رمضان.

وأوضح أن الغرض من ذلك هو ضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة حتى نهاية شهر رمضان وما بعده، مطمئنًا المواطنين بأن هناك متابعة لهذا الملف.

وسبق أن أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلاً رمضان ستنطلق في جميع المحافظات اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وعقد وزير التموين، اجتماعًا مع ممثلي شركات الصناعات الغذائية والمنتجين والمصنعين والموردين وبعض السلاسل التجارية لمتابعة استعدادات شهر رمضان وتوافر السلع في الأسواق والمنافذ المختلفة.



وأكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.