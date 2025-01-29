علق الإعلامي إبراهيم فايق، على فسخ أشرف بن شرقي تعاقده مع نادي الريان القطري بالتراضي، ملمحًا إلى اقتراب انتقاله إلى النادي الأهلي.

أعلن نادي الريان، اليوم الأربعاء، عن فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي بالتراضي، وأوضح الفريق القطري في بيانه، «توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي».

وفي هذا الصدد، كتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الأشياء تحدث.. الريان يعلن رسميا فسخ تعاقده مع بن شرقي».

وفي السياق ذاته، كان إبراهيم فايق، قد كشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «موقف بن شرقي بالكامل: «إدارة الريان لم تمانع أبدا في رحيل بن شرقي وفسخ تعاقده والأمور كانت شبه منتهية بعد توصل الطرفين لصيغة شبه نهائية.. ومع انتهاء الاهلي من اتفاقه مع اللاعب كان الأمر شبه محسوم».

وأضاف: «ولكن الجديد ما حدث خلال الساعات الماضية.. فوفقا لمصادر مقربة من إدارة الريان أنها شعرت بالضيق بعد أن علمت بتحرك إدارة الأهلي لضم تريزيجيه من طرابزون دون أن تتحدث معاه أدبيا (إدارة الأهلي مع الريان) لأن التعاقد بين النادي القطري والتركي كان يقضي بأحقية الريان بشراء تريزيجيه نهائيا مقابل 9 مليون دولار بشرط موافقة اللاعب رسميا، لكن الأهلي ذهب لطرابزون وتفاوض معه وحصل على موافقة اللاعب وأنهى الصفقة لصالحه».

‏وتابع: «إدارة الريان رأت أن موقفها أصبح محرج أمام جماهيرها بسبب رحيل تريزيجيه واحتمالية رحيل بن شرقي فظهر الحديث عن تمسك المدرب بأشرف بن شرقي وعدم رغبته في ترك اللاعب».

‏وأكمل: «إلى الآن محاولات اللاعب مستمرة لاقناع الإدارة بتركه يرحل للأهلي في فترة الانتقالات الحالية والساعات القادمة ستكون حاسمة، بالمناسبة عقد بن شرقي ينتهي نهاية الموسم.. هل الاهلي ينتظر ه بعد نهاية عقده إذا فشل انتقاله حاليا؟ وارد».

‏وأتم: «من ناحية أخرى الزمالك ومن خلال أحد الشخصيات البارزة المقربة من مجلس الادارة أكد لي بشكل شخصي انهم لم يخرجوا من صفقة بن شرقي وأنهم يتحركوا بالفعل لضم اللاعب الآن أو مع نهاية عقده في نهاية السنة».