يشهد قصر ثقافة روض الفرج، غدا الخميس، في السادسة مساء، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي السادس والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، دعما لمواهب أبناء المحافظات الحدودية وتعزيزا لقيم الانتماء والهوية، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل.

يستضيف المشروع 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، بالإضافة إلى عدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

ينفذ الأسبوع الثقافي بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر.

ويشمل المشروع عددا من الورش الثقافية والأدبية والفنية والحرفية، وتضم الورش الأدبية ورشة تعليم الكتابة المسرحية للسيناريست وليد كمال، ورشة إلقاء الشعر للشاعر عبده الزراع، وورشة الرسم بالموسيقى يقدمها الفنان وائل عوض.

وفى مجال الورش الحرفية اليدوية والتراثية، تقام ورشة إعادة التدوير بإشراف المدربة نجوى عبد العزيز، تعليم فن الإكسسوار مع المدربة يارا محمد كمال، تعليم فن الأركت الخشبي يقدمها المدرب حسني إبراهيم، تعليم الشنط بالشبك تقدمها المدربة نجلاء شحاتة، وتقدم منى عبد الوهاب ورشة تعليم الشنط بالخرز، بالإضافة إلى فن الخيامية للمدرب عماد عاشور.

كما يضم الأسبوع ورش فنون الأداء، منها تعليم الموسيقى والغناء مع المخرج الفنان ماهر كمال، تعليم فن الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، ورشة تعليم فن المسرح للمخرج عمرو حسان، وورشة تعليم تحريك العرائس جمال الدين محمد.

ويشهد الأسبوع الثقافي زيارات ميدانية لأهم معالم القاهرة السياحية منها "قصر عابدين، مجمع الأديان بمصر القديمة، معرض الكتاب، متحف الحضارة المصرية، وأهرام الجيزة".

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة، والشباب، والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.