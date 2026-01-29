بعد ساعات من اختفائه وتخلفه عن السفر مع بعثة الأهلي إلى زنجبار لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، ظهر إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، عبر حسابه على إنستجرام.

وجاء ظهور اللاعب بعد إعلان النادي عن عقوبة تاريخية عليه، تضمنت غرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إيقاف لمدة أسبوعين وإبعاده عن التدريبات الجماعية، على خلفية عدم التزامه بمرافقة بعثة الفريق في رحلته إلى زنجبار.

وأبدى إمام عاشور نشاطه الافتراضي من خلال الإعجاب بصور نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، عقب فوز الأخير في دوري أبطال أوروبا، في أول تفاعل له بعد الأزمة.

وتوجه الأهلي صباح اليوم الخميس إلى زنجبار، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل على ملعب أمان، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مقابل 4 نقاط ليانج أفريكانز، في المركز الثاني.