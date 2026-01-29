فلسطين تحذر من تداعيات حملة إسرائيل على الأونروا وتدعو لمواقف صارمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر حسين الشيخ نائب رئيس فلسطين، الخميس، من تداعيات الحملة الإسرائيلية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ودعا إلى اتخاذ "مواقف صارمة" ضد تل أبيب.

وقال الشيخ، في بيان، إن الحملة الإسرائيلية المتواصلة على مؤسسات وكالة الأونروا تهدد بوقف عملها الإنساني في فلسطين، ما سينعكس سلبا على قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.

ويعاني الشعب الفلسطيني أوضاعا كارثيا، جراء تداعيات حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت عامين في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدوان عسكري بالضفة الغربية المحتلة.

وأشاد الشيخ بمواقف الدول التي أدانت هذه الحملة وطالبت إسرائيل بوقف إجراءاتها فورًا.

ومساء الأربعاء، أدانت بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إجراءات إسرائيل بحق الأونروا وهدم مقراتها بالقدس.

ودعت هذه الدول إلى إعادة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح جراء الحرب.

الشيخ دعا بقية "الدول الشقيقة والصديقة إلى اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة تجاه الحكومة الإسرائيلية".

وزاد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياساتها "الاحتلالية"، بما يشمل هدم وتدمير الممتلكات، واعتداءات المستوطنين.

وأضاف أن هذه السياسات تشمل أيضا مصادرة الأموال، والاستمرار في التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة عشرات منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وشدد الشيخ على أن تلك الممارسات الإسرائيلية تشكل تحديا صارخا للأعراف والقوانين الدولية، ولقرارات الشرعية الدولية، ولمواقف الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية.

وأضاف: "على العالم أن يصرخ في وجه حكومة الاحتلال كفى، دون مجاملة أو محاباة لهذا الاحتلال".

وفي نهاية 2024، أقرّ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قرارا يحظر عمل الأونروا بالقدس الشرقية المحتلة، ومطلع 2025 ألزمت الحكومة الوكالة بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالمدينة.

وفي 22 يناير الجاري، دهمت قوات إسرائيلية مقر الأونروا بالقدس، واستولت عليه وهدمت المباني الموجودة بداخله.

وزعمت إسرائيل أن الأرض المقام عليها المقر ملكا لها، وكررت ادعاءها بوجود صلات بين الأونروا وحركة "حماس"، وهو ما سبق أن نفته كل من الوكالة والأمم المتحدة.

وفي 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

وأُسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.