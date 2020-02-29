الحكومة اليونانية تبحث قضية المهاجرين خلال اجتماع أزمة اليوم

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عقدت الحكومة اليونانية اجتماع أزمة صباح اليوم السبت لبحث قضية المهاجرين، مع استمرار التوتر عند الحدود مع تركيا، بعد سماح أنقرة للمهاجرين بالعبورإلى دول الاتحاد الأوروبى.

وأكدت اليونان حرصها على توخي الحذر عند حدودها مع تركيا ومنع عمليات دخول غير شرعية للدول الاتحاد الأوروبي، فيما سمحت أنقرة لأعداد كبيرة من المهاجرين بدخول المنطقة الحدودية.

وقال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس لقناة "سكاي" الإخبارية اليونانية اليوم السبت "خلال الليل، منعت قوات الأمن عمليات العبور الحدودية غير الشرعية".

وأضاف أنه تم اعتقال العديد من المهاجرين.

وقال وزير الشحن وسياسات الجزر، ايوانيس بلاكيوتاكيس، المسؤول أيضا عن خفر السواحل إن اليونان عززت أيضا عمليات الفحص في المضايق بين الجزر اليونانية، وبحر ايجه الشرقي والساحل التركي.

وأضاف "الحدود اليونانية هي أيضا حدود أوروبا".

واستخدمت شرطة الحدود والوحدات الخاصة لشرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الليلة الماضية لمنع المهاجرين من دخول اليونان عبر المعبر الحدودي المغلق في كاستانيز/ بازاركوله.

وتمكن بعض المهاجرين من عبور النهر الحدودي في قوارب مطاطية، طبقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.