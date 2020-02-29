أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا في الساعات الاولى من اليوم السبت، تؤكد فيه تمسكها بالمشاورات والمفاوضات التي تقودها واشنطن بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء سد النهضة.



وجاء نص البيان الصادر عن الوزارة:-





تؤكد جمهورية مصر العربية على أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠ جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥.