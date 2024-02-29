شركة باري كاليبو لصناعة الشوكولاتة: نقص إمدادات الكاكاو سيستمر

تتوقع شركة باري كاليبو السويسرية التي تعد أكبر شركة لتصنيع الشوكولاتة في العالم، استمرار النقص الحاد في إمدادات الكاكاو خلال الموسم المقبل حيث يفتقر المزارعون في غرب أفريقيا إلى الحافز لتوسيع الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب رئيس الشركة للكاكاو في أمريكا الشمالية قوله إن شركة باري كاليبو ، التي تنتج بعضا من أكبر العلامات التجارية للشوكولاتة الاستهلاكية، تتوقع أن يقل إنتاج الكاكاو عن مستوى الاستهلاك بمقدار 500 ألف طن متري في الموسم الذي بدأ في أكتوبر.

وقالت بلومبرج إنه من المتوقع حدوث عجز آخر قدره 150 ألف طن في الموسم التالي. وارتفعت أسعار الكاكاو خلال العام الماضي لتصل إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، في وقت تعاني فيه كوت ديفوار وغانا، اللتان تمثلان حوالي 60% من الإنتاج العالمي، من سوء الأحوال الجوية وأمراض تؤثر على الأشجار الهرمة بالفعل.