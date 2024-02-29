تقرير: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على 10 أشخاص في غزة

ذكر تقرير إعلامي أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على حوالي 10 أشخاص في شمال قطاع غزة خلال ذعر جماعي أثناء تسليم المساعدات للفلسطينيين صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه كانت نتيجة التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بعد الواقعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المدنيين اقتحموا شاحنات المساعدات لنهبها وتم دهس عشرات الأشخاص بعد اندلاع الفوضى.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلا عن مصادر بالجيش أن حشدا عرض القوات الإسرائيلية للخطر عن طريق الاقتراب منهم دون سبب، ولذلك أطلق الجيش النار. كما دهست شاحنات أشخاصا.

ونشر الجيش لقطات مصورة ذكر أنها تؤكد هذا.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة "مجزرة" شارع الرشيد بغرب غزة إلى 81 شهيدا ونحو 700 إصابة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في منشور على موقع "فيسبوك" اليوم، إلى "عشرات الإصابات، ما بين خطيرة إلى حرجة، مما قد يرفع عدد الشهداء إلى أكثر من 100 شهيد".

ولفت إلى أن "شهداء وإصابات مجزرة شارع الرشيد وصلت إلى جميع مستشفيات شمال غزة، كاشفا عن أن "الطواقم الطبية مازالت تتعامل مع عدد من الحالات الخطيرة بامكانيات محدودة".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال إن "الاحتلال كان لديه النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة، حيث قام بعملية إعدام هؤلاء الشهداء بشكل مقصود ومع سبق الإصرار والترصّد في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي قطاع غزة، كما أن جيش الاحتلال كان يعلم أن هؤلاء الضحايا كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء وعلى المساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد".

وبحسب الجيش الإسرائيلي أطلق الجنود طلقات تحذيرية في الهواء ثم أطلقوا النار على أرجل من اقتربوا من الجنود.

ولم يتسن التحقق من أي من هذه المعلومات بصورة مستقلة.