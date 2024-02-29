وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامات الغرب بشأن اعتزام روسيا احتلال أوروبا بأنها «كذب وادعاءات وافتراءات»، مؤكداً أهمية تعزيز بلاده لعلاقاتها مع الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.

وقال بوتين، خلال خطابه السنوي أمام البرلمان، إن حوار روسيا مع الدول العربية والإفريقية ودول آسيا، يتطور بشكل إيجابي.

وأضاف: «روسيا لديها علاقات قوية وتاريخية مع الدول العربية، وهناك حضارة متميزة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهذه الحضارة تتطور بشكل متميز».

واستطرد: «لدينا نقاط مشتركة مع شركائنا في الدول العربية لتعزيز شراكاتنا وتعاوننا، والأمر ذاته يتعلق بتطوير التعاون مع دول أمريكا اللاتينية وهناك برامج لترويج اللغة الروسية في العالم وثقافتنا متعددة القوميات في رابطة الدول المستقلة».

وأكد أن «موسكو لن تسمح لأحد بالتدخل في شئونها الداخلية»، معقبًا: «لا يرغب الغرب أن تكون روسيا دولة متقدمة، ويحاولون القيام بكل ما يستطيعون كما قاموا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوكرانيا، يحاولون إضعافنا من الداخل».