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رفعت 34 مؤسسة إعلامية أوروبية دعوى قضائية ضد شركة جوجل يوم الأربعاء بسبب ممارسات عملاق التكنولوجيا في الإعلان الرقمي.

وتسعى الشركات الإعلامية، من 17 دولة، للحصول على تعويضات بقيمة 1ر2 مليار يورو (3ر2 مليار دولار)، وفقا لبيان صادر عن شركتي المحاماة، جيرادين بارتنرز وستيك.

وتقول الشركات إنها تكبدت خسائر بسبب ممارسات جوجل في "تكنولوجيا الإعلان" ، وهي التقنيات المختلفة وراء الإعلان عبر الإنترنت.

وقال البيان: "تكبدت شركات الإعلام المعنية خسائر بسبب سوق أقل تنافسية، وهو نتيجة مباشرة لسوء سلوك جوجل".

وأضاف: "بدون إساءة استخدام جوجل لموقعها المهيمن، كانت شركات الإعلام ستحصل على إيرادات أعلى بكثير من الإعلانات وتدفع رسوما أقل مقابل خدمات تكنولوجيا الإعلانات. والأهم من ذلك، كان من الممكن إعادة استثمار هذه الأموال في تعزيز المشهد الإعلامي الأوروبي".

وقال متحدث باسم جوجل إن الدعوى محض افتراض وانتهازية.

وأضاف: "تعمل جوجل بشكل بناء مع الناشرين في جميع أنحاء أوروبا. (أدواتنا الإعلانية) تتكيف وتتطور بالشراكة مع هؤلاء الناشرين أنفسهم".