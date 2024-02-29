بولندا لا تستبعد إغلاق حدودها أمام البضائع الأوكرانية

في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات من جانب المزارعين البولنديين ضد المنتجات الزراعية الرخيصة القادمة من أوكرانيا، لم تعد الحكومة في وارسو تستبعد الإغلاق المؤقت للحدود أمام منتجات جارتها.

وقال رئيس الوزراء دونالد توسك اليوم الأربعاء في وارسو إن حكومته تجري محادثات مع الجانب الأوكراني، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود يمكن أن يكون إجراء مؤقتا فقط.

وأضاف توسك "أنا مستعد لاتخاذ قرارات صارمة عندما يتعلق الأمر بالحدود مع أوكرانيا، بالاتفاق دائما مع كييف، لكي يتم تجنب توترات لا داعي لها. ولكن يجب أن نجد حلا طويل المدى".

يذكر أن المزارعين في بولندا يحتجون منذ أسابيع ضد السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي وضد المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا. ويطالب المزارعون البولنديون بمنع الحبوب الأوكرانية الرخيصة من الوصول إلى السوق البولندية المحلية.