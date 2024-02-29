بوتين: أغلبية صريحة من المواطنين تدعم حرب روسيا على أوكرانيا

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأن "أغلبية صريحة من السكان" تدعم حربه على أوكرانيا، وذلك خلال خطاب حالة الأمة الذي ألقاه قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وتدور رحى الحرب منذ أكثر من عامين، ولا يزال بوتين يشير إلى الصراع بأنه "عملية عسكرية خاصة"، وذلك في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان.

ووجه بوتين، الشكر للمواطنين والشركات لدعم الصراع ووقف دقيقة حداد خلال خطابه على الجنود الذين سقطوا.

وذكر بوتين، النواب بأن 2024 هي الذكرى السنوية العاشرة لضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وقال إن البلاد فخورة بما حققته في ضم القرم، مضيفا: "معا يمكننا تحقيق كل شيء".

يشار إلى أن هذا خطاب حالة الأمة الـ19 الذي يلقيه بوتين، ويأتي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 إلى 17 مارس المقبل.