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تراجع الناتج الصناعي في اليابان بنسبة 7.5% خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 8:53 ص | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 8:53 ص

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الخميس تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر7% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 7ر6% بعد نموه بنسبة 4ر1% خلال ديسمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال يناير الماضي بنسبة 5ر1% بعد تراجعه بنسبة 7ر0% سنويا خلال الشهر السابق.

وعلى هامش إعلان بيانات الناتج الصناعي خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تقييمها لآفاق الناتج الصناعي قائلة إنه يواصل التقلب بشكل غير حاد لكن التقلب تراجع.


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