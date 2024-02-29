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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الخميس تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر7% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 7ر6% بعد نموه بنسبة 4ر1% خلال ديسمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال يناير الماضي بنسبة 5ر1% بعد تراجعه بنسبة 7ر0% سنويا خلال الشهر السابق.

وعلى هامش إعلان بيانات الناتج الصناعي خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تقييمها لآفاق الناتج الصناعي قائلة إنه يواصل التقلب بشكل غير حاد لكن التقلب تراجع.