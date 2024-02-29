ألمانيا تسجل ارتفاعا طفيفا في الأجور الحقيقية منذ تراجع تفشي كورونا

ارتفعت الأجور الفعلية للموظفين في ألمانيا بقدر ضئيل خلال العام الماضي، وذلك في المرة الأولى التي تشهد ارتفاعا للأجور بعد انخفاضها بقدر كبير خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الخميس.

إلا أن مكتب الإحصاء الاتحادي أفاد بأن متوسط نسبة الزيادة في الرواتب البالغة 6% خلال عام 2023، قوبلت بالكامل تقريبا بارتفاع بنسبة 5.9% في أسعار المستهلكين.

وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 0.1% العام الماضي، في أول زيادة للاجور منذ عام 2019.

وفي تقييم سابق، أعلنت نقابة "في أس أي-تاريفارتشيف" العمالية عن المزيد من الانخفاض في الأجور الحقيقية بنسبة 0.4% خلال عام 2023.

ومع ذلك، فإن هذه الحسابات لم تأخذ في الاعتبار بالكامل أقساط تعويض التضخم.